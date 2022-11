Carmen Possnig könnte in naher Zukunft in das Nachtschwarz des Kosmos eintauchen, ihre Vergangenheit ist aber bereits gut ausgeleuchtet. Hilfreich ist der Blick ins Archiv der Kleinen Zeitung. Unter dem Suchbegriff „Carmen Possnig“ findet sich der erste Eintrag am 7. Juli 2007. Die junge Klagenfurterin maturierte am BG Mössingerstraße – mit „ausgezeichnetem Erfolg“. Exakt sieben Jahre später durften wir Dr. Carmen Lisa Caroline Possnig erneut gratulieren – im Beitrag über Absolventen der Medizinischen Uni Graz.