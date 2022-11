Ein Großeinsatz der Rettungskräfte war Dienstagvormittag in Klagenfurt-Waidmannsdorf erforderlich: Ein Schüler (14) einer Mittelschule hatte in einer Pause am Gang mit einem Pfefferspray hantiert und Reizstoffe freigesetzt. Es entstand ein Kamineffekt und das Gas ist sofort in die Höhe gezogen", berichtet Bildungsdirektorin Isabella Penz. Rund 40 Schüler haben das Gas eingeatmet und klagten sofort über Brennen in den Augen, Juckreiz und Reizungen der Atemwege.