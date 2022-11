Seit Montag lassen unablässige Regenfälle und starker Südwind an der slowenischen Adriaküste den Wasserstand gefährlich ansteigen. In Piran, Izola und Koper heulten am Dienstag in den frühen Morgenstunden bereits zweimal die Sirenen und das regionale Informationszentrum sprach eine Warnung aus: Am Vormittag erwartet man einen weiteren Anstieg der Pegel. 30 bis 50 Zentimeter hoch könnte das Meer über die Ufer der Küstenstädte treten.

Sturmwinde über der Adria lassen das Meer regelrecht anschwellen und erhöhen mit der Flut in den Morgenstunden den Wasserspiegel. Besonders betroffen ist derzeit das sogenannte "Kap Madonna" in Piran. Mit einer Entspannung ist am Dienstag und am Mittwoch nicht zu rechnen, wie die Zivilschutzzentrale mitteilte: "Wir erwarten bis Mitternacht Sturmböen von 120 km/h." Bewohner werden aufgefordert, sich nicht an exponierten Orten nahe der Küste aufzuhalten, mit dem Pkw keine Küstenstraßen zu nutzen und nach Möglichkeit geparkte Autos in Sicherheit zu bringen. Arso, der Nationale meteorologische Wetterdienst verlautbart heute in einem Tweet: "Der fünfthöchste Meeresspiegel seit 1961 wurde gerade am Pegel Koper mit 365 Zentimeter gemessen."

Erwartet werden hohe Sachschäden und Probleme mit der Kanalisation. Der nächste Höhepunkt des Wasserpegels wird für Mittwochmorgen prognostiziert, wo ein Anstieg von zumindest 20 Zentimeter erwartet wird.