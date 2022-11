Als Günter Grabner und Gerhard Rabensteiner PV Invest vor 13 Jahren gründeten, hatten die zwei Solar-Pioniere noch so etwas wie Exotenstatus. Mittlerweile betreibt das international aufgestellte Unternehmen mit Sitz in Klagenfurt in zehn Ländern 91 PV-Kraftwerke, die 59 Megawatt installierte Leistung liefern. Rund 100 Millionen Euro wurden seither in die Erzeugung von Solarstrom investiert.