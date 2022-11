"Die Natur gut lassen". Das ist das Motto von Günter Zeilinger, der mit seiner Frau Heike das Natur-Gut Lassen in Himmelberg betreibt. Das Natur-Gut, ein 145-Hektar-Betrieb auf einem Hochplateau auf 1040 Metern Seehöhe, betreibt Land- und Forstwirtschaft – und weil es damit allein nicht lebensfähig wäre, hat es auch noch ein touristisches Standbein: Es bietet Urlaub am Bauernhof. Als Mitbegründer der Auskoppelung "Schräge Nächte für bunte Vögel", wobei unter anderem Übernachtungen im Stall angeboten werden, hat Günter Zeilinger bereits auf sich aufmerksam gemacht (und unter anderem den Primus-Preis der Kleinen Zeitung gewonnen). Am Donnerstag wurde er zum neuen Obmann von "Urlaub am Bauernhof" gewählt und löst Obfrau Karin Schabus vom Biohof Seidl in Bad Kleinkirchheim ab.