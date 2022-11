Wenn es um Spielplätze geht, dann gibt es ganz klare Experten: die Kinder. 16 junge Expertinnen und Experten kamen daher am Samstag im Spiegelsaal der Landesregierung zusammen. Im Rahmen der Kärntner Spielplatzoffensive wählten die Kinder die Siegerprojekte in den einzelnen Bezirken aus. Insgesamt wurden 36 Projekte eingereicht - und nun kritisch unter die Lupe genommen. 500.000 Euro hat das Gemeindereferat an Förderung bereitgestellt.

In jedem Bezirk wurde ein Siegerprojekt gewählt, das nun mit 30.000 Euro vom Land gefördert wird. Die zweitplatzierten Gemeinden in jedem Bezirk erhalten 20.000 Euro an Förderung und alle anderen, die mitgemacht haben, je 5000 Euro. „Wir möchten, dass alle eingereichten Spielplatzprojekte umgesetzt werden, deshalb wird auch jede Idee, wenn sie in die Umsetzung kommt, gefördert“, so Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ).

LR Fellner, LH Peter Kaiser und LHStv. Gaby Schaunig mit der "Fachjury" © Dietmar Wajand/LPD

Die Platzierungen:

Völkermarkt: 1. Sittersdorf, 2. Neuhaus, 3. Diex, 4. Eisenkappel

Feldkirchen: 1. Albeck, 2. Feldkirchen, 3. St. Urban

St. Veit/Glan: 1. Frauenstein, 2. Guttaring, 3. St. Veit, 4. Deutsch-Griffen, 5. Weitensfeld, 6. Althofen

Spittal/Drau: 1. Bad Kleinkirchheim, 2. Winklern, 3. Flattach, 4. Spittal/Drau, 5. Radenthein

Villach: 1. Feld am See, 2. Bad Bleiberg, 3. Villach, 4. Treffen, 5. Afritz

Klagenfurt: 1. Zell, 2. Klagenfurt, 3. Krumpendorf, 4. St. Maragrethen i. R., 5. Moosburg, 5. Pörtschach

Wolfsberg: 1. St. Andrä, 2. Wolfsberg, 3. Lavamünd, 4. St. Georgen i. L., 4. St. Paul, 6. Frantschach

Hermagor: 1. Hermagor

Weitere 500.000 Euro Förderung stehen im Wohnbauförderungsbudget bereit. Diese Mittel können gemeinnützige Bauvereinigungen für die Sanierung, Erweiterung oder Neuerrichtung von Spielplätzen in ihren Wohnanlagen abholen.