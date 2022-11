"In den letzten 6 Wochen sind 6 Landesparteisprecher der MFG zurückgetreten. Gefolgt sind ihnen viele von deren ebenfalls ehrenamtlich arbeitenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ihres Vorstandsteams sowie viele aus den Bezirks- und Ortsorganisationen." So beginnt der unter anderem von Ernst Dietmar Koschier-Ladstätter unterzeichnete Brief an diverse Medien vor wenigen Tagen.

Damit endet bereits nach knapp sechs Monaten die MFG-Karriere von Koschier-Ladstätter. Er wurde am 17. Mai als Nachfolger von Alexander Todor-Kostic präsentiert. Der Anwalt wurde damals wegen "parteischädigenden Verhaltens mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion als Interims-Landesparteiobmann enthoben". MFG-Chef Michael Brunner nannte Koschier-Ladstätter, der den Posten des Landesparteichefs bisher ebenfalls nur interimistisch innehatte, damals "Teamplayer" bezeichnet, "der nicht verbandelt mit den Reichen und Schönen am Wörthersee ist und ein geradliniger und bodenständiger Mensch ist, der auch die Sorgen der Menschen, die nicht auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind, ernst nimmt und zuhört."

Unterschiedliche Sichtweisen

Nach dem Rücktritt des gebürtigen Friesachers, dem auch nicht näher genannte "weitere Funktionäre" gefolgt sind, heißt es aus dem MFG-Bundesgeschäftsbüro gegenüber der APA, dass den stetig neuen Herausforderungen beim Aufbau und bei der Strukturierung einer Partei "nicht alle Funktionäre gewachsen sind und standhalten können." Ziele und Motivationen sowie Befindlichkeiten ausgeschiedener Funktionäre hätten "sich nicht mit den MFG-Werten gedeckt".

Anders sehen das hingegen die wie Koschier-Ladstätter ebenfalls ausgetretenen MFG-Mitstreiter in Salzburg, Wien, dem Burgenland, der Steiermark und Niederösterreich: "Die Rücktritte basieren sowohl auf strukturellen als auch inhaltlichen, bisher nicht korrigierten Ursachen. Unter anderem wurden die oft zitierten basisdemokratischen Werte nicht umgesetzt und sind in der Struktur der Partei bis zum Zeitpunkt der Austritte nicht abgebildet gewesen."

Ob und wer für die MFG im März 2023 bei der Kärntner Landtagswahl antreten wird, ist offen. Weder Koschier-Ladstätter noch ein Vertreter der Bundespartei waren für eine Stellungnahme erreichbar.