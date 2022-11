Sloweniens Präsident Borut Pahor zeichnet Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) für dessen Bemühungen um die bilateralen Beziehungen, die slowenische Volksgruppe in Kärnten sowie die Organisation der 100-Jahr-Feierlichkeiten zum Gedenken an die Volksabstimmung mit dem Goldenen Verdienstorden aus.

Die Staatsauszeichnung werde Pahor Kaiser am Dienstag im Rahmen einer Zeremonie im Präsidentenpalast in Ljubljana überreichen, so ein Landeshauptmann-Sprecher auf APA-Anfrage.