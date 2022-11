Seit Jahrzehnten bin ich Kelag-Kunde. Einmal habe ich um Nachlass gefragt. Ich habe nicht gewusst, dass ich dadurch den Tarif gewechselt habe. Über die aktuelle Stromrechnung hab ich mich echt erschreckt.

WERNER PIETSCH (Leiter Kelag-Konzernkommunikation): Sie sind offenbar in unserem Öko-Flextarif, der an den österreichischen Stormpreisindex gebunden ist - also an der Börse orientiert ist. Von dem haben Sie vergleichbar mit variablen und fixen Zinsen bei Krediten eine Zeit lang profitiert. Aufgrund der Krisen wie dem Ukraine-Krieg ist der Strompreisindex extrem in die Höhe gegangen, was Sie nun spüren. Wir haben die Kunden schon Ende des Vorjahres und Anfang dieses Jahres auf steigende Großhandelspreise hingewiesen. Drei Viertel unserer Öko-Flex-Kunden sind bereits auf den Fixtarif umgestiegen.