Jahrzehntelang galt der Kärntner Dialekt – neben dem Tirolerischen – in Umfragen als einer der beliebtesten in Österreich. In einer neuen Dating-Umfrage von Casino.at unter 1000 Österreichern ist das Kärntnerische jetzt aber auf den vierten Platz abgerutscht. Am attraktivsten eingestuft wird demnach der steirische Dialekt (30,1 Prozent), vor dem oberösterreichischen (29 Prozent) und dem Tirolerischen (28 Prozent).

27,19 Prozent der Befragten fanden den Kärntner Dialekt besonders sexy, am wenigsten gefallen ihnen das Wienerische (22,61 Prozent) und das Burgenländische (19,13 Prozent).

In sozialen Medien sorgt das bereits für heftige Diskussionen. "An meinem Mann mag ja das eine oder andere sexy sein, aber es ist definitiv nicht der Dialekt", sagt eine Kärntnerin über ihren aus der Steiermark stammenden Mann mit einem Augenzwinkern. Ein anderer User meint sogar: "So hübsch kann eine Frau gar nicht sein, dass wenn sie einen Dialekt von Leibnitz oder so hat, nicht rüberkommt wie ein zwei Meter großer Holzfäller."

Was sagen Sie dazu? Welcher Dialekt gefällt Ihnen am besten?

