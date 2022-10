In Slowenien wird ab sofort und bis auf Widerruf die Straßenbeleuchtung der Autobahnen und Schnellstraßen abgeschaltet und, wo gesetzlich vorgeschrieben, angepasst. "Dars hat gezielte Maßnahmen ergriffen, mit denen wir aktiv auf die Eindämmung der Energiekrise hinarbeiten", teilte der slowenische Autobahnbetreiber in einer Aussendung mit. Damit sollen 2000 Megawattstunden (MWh) Strom eingespart werden, was einem Zehntel des Jahresverbrauchs entspricht. Dars folgt damit einer EU-Verordnung, die zur Bekämpfung der Energiekrise eine zehnprozentige Reduzierung des Bruttostrombedarfs einfordert.