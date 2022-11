Wie in Kärnten gibt es auch in der italienischen Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien ein funktionierendes Katzencafé. Doch in Martignacco bei Udine-Nord, wo das Kaffeehaus angesiedelt ist, herrscht großer Katzenjammer. Die Inhaberin Loredana Barichello hatte im Jänner einen Unfall, ein Unfall mit Folgen. "Seither habe ich trotz gesundheitlicher Einschränkungen mit Ach und Krach und der Hilfe meiner Freunde die Geschicke des Lokales lenken können", sagt Barichello. Sie wird jetzt in Pension gehen. "Aber das Projekt mit dem Katzencafé darf nicht sterben", ergänzt sie.