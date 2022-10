Die wenigsten Europäer kennen den Chefökonomen der EZB Philip Lane: Dabei ist der Ire neben Christine Lagarde eine der einflussreichsten Personen in der europäischen Geldpolitik. Für Peter Brezinschek, den Chefökonomen von Raiffeisen und Gast des Businessfrühstücks der RLB Kärnten am Donnerstag, ist Lane die zentrale Figur dafür, dass die EZB die Inflation so lange Zeit unterschätzt habe. "Ihre Inflationsprognosen waren alles andere als rühmlich." Daher habe die Zentralbank bei den Leitzinsen "so lange geschlafen und nichts gemacht“. Neben der expansiven Geldpolitik der EZB wirkte auch die ausgabenfreudige Fiskalpolitik der europäischen Staaten als extremer Treiber der Inflation.