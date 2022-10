Als sich Dynatrace, ein börsennotiertes Softwareunternehmen mit Sitz in Linz, 2017 in Klagenfurt ansiedelte, lautete der Plan, in drei Jahren 100 Entwickler zu beschäftigen. Aktuell sind es 90, elf Stellen sind derzeit ausgeschrieben. Hypermoderne Büros im neuesten Gebäude des Lakesidepark in Klagenfurt schaffen nun auf 2000 Quadratmeter Fläche nicht nur eine besondere Wohlfühlatmosphäre, sondern auch Raum zur Entfaltung. Weitere 450 Quadratmeter Fläche sollen spätestens bis zum kommenden Frühjahr bezogen werden und Platz für insgesamt 140 Mitarbeiter bieten. Begegnungs- und Entspannungszonen, Spiel-Räume sowie ein eigener Gymnastikraum mit Duschen schaffen ein modernes Arbeitsumfeld. Trotz verstärkt hybdriden Arbeitens seien attraktive Büroarbeitsplätze auch in der IT bedeutend: 80 Prozent der Mitarbeiter wählten ein Modell, das in erster Linie Arbeit im Office vorsieht.