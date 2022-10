Im vergangenen Winter durchbrachen die Liftkarten-Preise in den größeren Skigebieten Kärntens die "magische" 50-Euro-Marke, in westlichen Bundesländern kippte sogar die 60-Euro-Grenze. Getrieben durch die Inflation, insbesondere durch die hohen Energiepreise, steigen die Kartenpreise in diesem Winter weiter, im Schnitt um acht Prozent.