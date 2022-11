Um 16.48 Uhr geht am 1. November in Klagenfurt die Sonne unter. Diese seit der Zeitumstellung noch längeren Abende locken Einbrecher an – und heuer deutlich mehr als in den beiden Jahren davor. "In der Zeit der Pandemie sind die Fallzahlen wegen Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und Kontrollen deutlich gesunken. Jetzt bewegen wir uns wieder auf jene Zahlen zu, die wir 2019 hatten", erklärt Wolfgang Juri, stellvertretender Leiter der Kriminalprävention im Landeskriminalamt (LKA) Kärnten.