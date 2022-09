Massive Regenfälle in der Nacht von Sonntag auf Montag sorgten in der kroatischen Tourismus-Hochburg Dubrovnik für Überflutungen. In der mittelalterlichen, mit Steinen gepflasterten Stadt, die nicht zuletzt als Drehort der Fantasy-Serie Game of Thrones weltberühmt wurde, verwandelten sich die zahlreichen Treppen in reißende Wasserfälle.

Die Wassermengen, es hatte stunden lang ohne Unterbrechung geregnet, drangen auch in einige Häuser ein. Auch rund um die Altstadt kam es zu Überflutungen von Straßen und zu Verkehrsbehinderungen. Fast unglaublich angesichts der apokalyptischen Szenen, wie das kroatische Nachrichtenportal vercernji.hr schreibt, kam es zu keinem einzigen Feuerwehreinsatz aufgrund des Unwetters.