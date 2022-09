Den multiplen Krisen zum Trotz hält sich der Kärntner Arbeitsmarkt stabil: Von einem "extrem robusten Arbeitsmarkt" spricht Peter Wedenig, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice Kärnten (AMS). Und das bestätige der Bundesländervergleich, in dem sich Kärnten auf Platz zwei behauptet. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 sank in Kärnten die Arbeitslosigkeit von Jänner bis August um 19 Prozent, österreichweit sind es "nur" 12,5 Prozent. Lediglich in Salzburg ist der Rückgang der Beschäftigungslosen mit 22,25 Prozent höher als in Kärnten. Bezieht man die Schulungsteilnehmer mit ein, beträgt der Rückgang in den ersten acht Monaten 2022 gegenüber jenen des Jahres 2019 in Kärnten auch noch 17,3 Prozent, ebenfalls der zweitbeste Bundesländerwert hinter Salzburg.