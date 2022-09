Wie berichtet wird seit Montag in der slowenischen Küstenstadt Piran der Film "Our Man from Jersey", mit Mark Wahlberg, Halle Berry und J.K. Simmons in den Hauptrollen gedreht. Mark Wahlberg spielt darin den Bauarbeiter "Mike", der durch seine Jugendfreundin "Roxanne", gespielt von Halle Berry, für eine Geheimmission im Spionage- und Agentenmilieu rekrutiert wird. Seit März dieses Jahres wird in New Jersey, London, Triest, Piran und wie sich nun herausstellt auch in Kroatien gedreht.

Jetzt sind im Netz erste Videoaufnahmen und Fotos von den Dreharbeiten des actiongeladenen Agententhrillers aufgetaucht. Die Aufnahmen zeigen, wie eine schwarze Limousine direkt an der Adriaküste auf die Strandpromenade Punta in Piran rast. Dabei ist zu sehen, wie das Auto in eine vollbesetzte Sitzgruppe eines Strandcafés rast, Menschen flüchten und es sind zahlreiche Schüsse zu hören. Gefilmt wurden die Szenen, laut der slowenischen Plattform Regional von einem Anrainer vom Balkon aus. Hier geht es zum Video.

Actiongealdene Szenen aufgetaucht, gedreht direkt an der Strandpromenade Punta in Piran. © (c) imago images/Reimar Gaertner (Reimar Gaertner via www.imago-im)

Auch in Kroatien

Die Videoaufnahmen sind allerdings nicht die einzigen, die mittlerweile, trotz strenger Geheimhaltung und zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Weitere Bilder und Videos sind in Kroatien erschienen. Bisher waren es nur Gerüchte, dass auch im kroatischen Istrien, in der Nähe von Pula gedreht wird. Das kroatische Medium Glas Istre gelangte allerdings zu exklusivem Bildmaterial vom Set in Kanfanar, einer Gemeinde 20 Kilometer östlich von Rovinj und etwa 30 Kilometer südlich von Pula.

Halle Berry bei den Screen Actors Guild Awards im Shrine Auditorium. © (c) IMAGO/YAY Images (IMAGO/ImageCollect)

Auch das erste Foto der Hauptdarstellerin Halle Berry konnte geschossen werde. Die Oscargewinnerin scheint sich in dem Moment gerade frisch für neue Aufnahmen zu machen. Berry soll sich mittlerweile wieder in Piran aufhalten, allerdings wird über einen weiteren Drehtag in der kroatischen Küstenstadt Rovinj spekuliert. Im Artikel von Glas Istre gibt es auch eine kurze Videosequenz von den Dreharbeiten zu sehen. Gedreht in einem Steinbruch zeigt sie, wie ein Fahrzeug die steilen Wände hinabstürzt und am Boden zerschellt.

Noch zwei Wochen

Bis 4. Oktober soll noch im slowenischen Piran gedreht werden. Anrainer und Touristen müssen in dieser Zeit immer wieder mit Behinderungen rechnen, denn es wird an mehreren Orten in der mittelalterlichen Adria-Stadt gefilmt und diese werden dafür zeitweise abgeriegelt. Anrainer konnten sich auch als Statisten für die Filmproduktion bewerben. Einzige Auflage, helle Kleidung, kein Schwarz und kein Rosa. Wann und wo sie zum Einsatz kommen, erfahren die Statisten erst am Abend vor den Dreharbeiten, damit so wenig wie möglich an die Öffentlichkeit sickert.