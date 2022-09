"Schneller als erwartet wird der neue Coronaimpfstoff – also der Impfstoff gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 – in Österreich zur Verfügung stehen. Minister Rauch hat uns heute darüber informiert, dass die Auslieferung bis nächste Woche erfolgen wird", erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner (SPÖ) nach der Videokonferenz der Gesundheitsreferenten mit dem Minister am Dienstag. "Wir werden in Kärnten sofort nach Erhalt der Lieferungen mit den Impfungen starten. Und zwar sowohl bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten als auch in den Impfzentren des Landes", versichert Prettner.

Die Gesundheitsreferentin rät Personen, deren Impfung länger als sechs Monate her ist, sich zu impfen. Eine Impfung schützt – vor allem gegen schwere Krankheitsverläufe. Die Impfzentren des Landes sind von Freitag bis Sonntag, zwischen 8 und 18 Uhr, geöffnet. Auch niedergelassene Ärzte werden den Impfstoff erhalten.