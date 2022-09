Dieser Unfall erinnert an jenen von Radenthein, als ein schwer alkoholisierter 22-Jähriger am Ostersonntag mit seinem Pkw eine dreiköpfige Fußgängergruppe erfasst und dabei zwei Personen getötet hatte:

Am Freitag gegen 21.40 Uhr waren vier Personen, eine Frau (26) aus Klagenfurt, ein Mann (27) aus Klagenfurt, ein Niederländer (25) und eine Niederländerin (26) zu Fuß am Gehweg entlang der Köttmannsdorfer Landesstraße von Ludmannsdorf kommend in Richtung Edling unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Mann (27) aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Im Ortsgebiet von Ludmannsdorf kam er von der Straße ab und erfasste die beiden Klagenfurter.

Dabei erlitt die 27-Jährige leichte Verletzungen und der 26-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden nach der Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkomatentest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Erst am vergangenen Dienstag wurde der Alkolenker von Radenthein zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt, sechs Monate davon sprach Richter Dietmar Wassertheurer unbedingt aus. "Es gilt, nach außen hin Wirkung zu zeigen und anderen zu sagen: ,Macht das nicht!'", appellierte er an alkoholisierte Menschen, sich nicht hinters Steuer zu setzen. Vergebens!