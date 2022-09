Wo steht Ihr Projekt eines "Floating Conference Center" derzeit?

HANNES JAGERHOFER: Wir haben unsere Planung ziemlich fertig. Am 10. Oktober haben wir in der Landesregierung eine Sitzung, da wird das Projekt wasserrechtlich näher angesehen. Schauen wir, was da zurückkommt. Ich hatte schon viele Behördenbesuche …