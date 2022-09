Vor mehr als zehn Jahren tauchte der Begriff „Trockenhafen“ das erste Mal in der Kleinen Zeitung auf. Ein solcher „Hinterland-Hafen“ sollte in Fürnitz entstehen, so der Wille von ÖBB und Land Kärnten. Seither floss viel Wasser die Gail hinunter. Im März 2019, zum 300-Jahr-Jubiläum des Freihafens Triest, unterschrieben der ÖBB-Chef und der Präsident des größten Hafens Italiens Absichtserklärungen, die nun, 42 Monate später, in der Schaffung eines Zollfrei-Korridors münden – grünes Licht für ein europaweit einzigartiges Konstrukt.