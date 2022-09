Die European Bike Week neigt sich dem Ende zu. Nach einer "Light-Version" im letzte Jahr und der pandemiebedingten Absage 2020, konnten die Veranstalter rund um Organisator Sven Kielgas heuer wieder aus dem Vollen schöpfen. Vor knapp einer Woche verwandelte sich Faak am See in der Gemeinde Finkenstein in ein "Harley-Dorado" inklusive "Harley Village", und zwar genau dort, wo traditionellerweise während der Sommermonate der Bauernmarkt stattfindet.