Der wachsende Unmut unter WK-Tourismusvertretern über KBV-Vorstand Martin Payer wegen dessen im Alleingang betriebenen Chefwechsels in der Kärnten Werbung hat Folgen: Am Montag will Spartenobmann Josef Petritsch in der Aufsichtsratssitzung der Kärnten Werbung „das Machtmonopol Payers brechen“. Die WK hält dort 30 Prozent.