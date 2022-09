Am 12. September beginnt in Kärnten das neue Schuljahr. Für die einen geht der Alltag wieder los, für die Taferlklassler startet ein neuer Lebensabschnitt. Die Kärntner Exekutive und der Mobilitätsclub VCÖ zeigen auf, was es zum Schulstart zu beachten gilt. Für die Schulanfänger sei es essenziell, den sicheren Schulweg zu üben. Dieser beginne schon zu Hause, sagt Oberst Hans-Peter Mailänder, stellvertretender Leiter der Landesverkehrsabteilung: "Durch rechtzeitiges Aufstehen wird Zeitnot verhindert."