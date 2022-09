Der Verein der Tourismusverbände Kärnten, der eine Vereinigung von über 30 Kärntner Tourismusverbänden ist, hat einen neuen Vorstand. In der Generalversammlung am 1. September wurde Andreas Kristan (TVB St. Kanzian am Klopeiner See) zum neuen Obmann gewählt. Seine Stellvertreter sind Martin Domenig (TVB Villach) und Jakob Forstnig (TVB Bad Kleinkirchheim). Zur Finanzreferentin wurde Veronika Zorn-Jäger (TVB Gerlitzen Alpe – Ossiacher See) und zur Schriftführerin Gerhild Hartweger (TVB Obervellach-Reißeck) gewählt.