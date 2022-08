Eine Wanderung mit Freunden wurde einem Touristen am Dienstag zur Mittagszeit zum Verhängnis. Der 64 Jahre alte Mann aus Wien war nahe der Grenze zu Slowenien in der Nähe des Dörfchens Montemaggiore auf dem Wanderweg 742 dabei, den so genannten Himmelsweg auf einer Höhe von rund 1300 Metern aufwärts zu gehen. "Dabei dürfte er entweder einen Stein mit dem Fuß gelöst haben oder schlecht aufgetreten sein", so die Berg- und Höhlenrettung Friaul-Julisch Venetien in ihrer Aussendung. Dadurch fiel er so unglücklich, dass er von einem unbefestigten Wegstück talwärts fallend immer schneller wurde. Er stürzte 40 Meter tief in eine Schlucht. Seine sieben Begleiter, die gleich dem Verunglückten alle einer Wiener Pfarrgemeinde angehören, mussten hilflos zusehen. Sie setzten einen Notruf ab.

Der regionale Rettungshubschrauber rückte sofort aus und setzte das medizinische Rettungsteam ab. Beim Eintreffen des Rettungsteams war der Verunglückte noch am Leben. Während des Versuchs ihn zu stabilisieren verstarb er aber auf Grund der erlittenen Traumata. Am Einsatz beteiligt waren auch die Carabinieri , die Bergrettung und das Rote Kreuz aus Tarcento. Der Einsatz dauerte von 11 bis 13 Uhr.