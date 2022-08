„Übernächste Woche steht die Bachelor-Prüfung an“, sagt der Kärntner Lukas Driessler mit einem Lächeln auf den Lippen. Danach geht es für den 25-jährigen angehenden Pfleger nach Salzburg. „Ich beginne am Landesklinikum in der Anästhesie zu arbeiten. Binnen fünf Jahren muss ich dann meine Sonderausbildung abschließen“, sagt der Ferlacher.

Driessler hat an der Fachhochschule Kärnten den dreijährigen Studienzweig Gesundheits- und Krankenpflege besucht. Dass es ihn einmal in diesen Bereich verschlagen wird, war nicht von Beginn an klar. Die Metallbranche war jener Bereich, in der junge Kärntner beruflich Fuß fassen wollte. Er entschied sich an der HTL Ferlach für den Zweig Waffentechnik. Nach den ersten Schritten in diesem Beruf, erkannte Driessler, dass er darin nicht die Erfüllung fand. In ihm keimte der Wunsch, lieber mit Menschen als mit Maschinen arbeiten zu wollen.