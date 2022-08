Die Tragödie, die jetzt auch einen internationalen Rechtsstreit verursacht, geschah mitten in der Nacht. Um 2.35 Uhr in der Nacht auf Sonntag waren drei Friauler Jugendliche zu Fuß auf dem Heimweg von einem Discobesuch. Gleichzeitig war auch eine Amerikanerin, die auf dem amerikanischen Nato-Stützpunkt im in der Nähe gelegenen Aviano stationiert war, mit ihrem Auto auf der Straße. Die junge Soldatin fuhr in ihrem VW Polo in einen zu diesem Zeitpunkt aus Sparmaßnahmen der Stadt Porcia gegen zu hohen Stromverbrauch unbeleuchteten Kreisverkehr ein. Es handelt sich um eine Friauler Partnergemeinde von Spittal an der Drau.