Heute ist Bartholomäus-Tag: Im Bauernkalender ist das gleichzeitig ein wichtiger Lostag für das Herbstwetter. Denn, wie viele Bauernregeln besagen, soll ähnlich wie am Siebenschläfertag im Juni das Wetter in den kommenden Wochen ähnlich werden wie an besagtem Tag. Der "Barthel" markiert somit den Sommerschluss und gleichzeitig den Beginn der Getreideernte und Aussaat für das nächste Jahr