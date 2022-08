Seit zwölf Jahren ist Maximilian Nimmervoll (36) Unternehmer, zehn Jahre davon hatte der Kärntner mit Lebensmittelpunkt in Wien nur private Berührungspunkte mit seiner Heimatstadt Klagenfurt. Doch das änderte sich Ende 2019. Mittlerweile hat sich Nimmervoll nicht nur an zwei innovativen Kärntner Technologieunternehmen (OE Service GmbH und Metras GmbH) beteiligt, sondern betreibt mit seiner Diamir-Holding, einem Dach für Internetunternehmen, die Nimmervoll gemeinsam mit seinem Partner Lorenz Edtmayer gründete, ein Büro im Klagenfurter Lakesidepark. 15 Programmierer sind dort beschäftigt – Absolventen der „Coding School & Academy Wörthersee“, mit der Nimmervoll eine Woche vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 an den Start ging.