Ein Straßenprojekt hinauf auf den Luschariberg sorgt derzeit für Wirbel in Friaul. Bereits vor der Covid-19-Krise sollte der Verbindungsweg zwischen der über den Saisera-Fluss führenden Brücke hinauf zur Wallfahrtskirche am Monte Luschari ausgebaut werden. Von Anfang an machten Umweltschützer dagegen mobil. Es gab und gibt Befürchtungen, dass die Straße dazu genutzt werden könnte, ab 2023 das internationale Radrennen Gi­ro d'Ita­lia auf den Berg zu führen. Damit wären – so die Kritiker – weitere Infrastrukturprojekte vorprogrammiert.