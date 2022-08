Wer hat’s erfunden? Die Kärntner. Die Rede ist vom Covid-Visitendienst. Ärzte besuchen Corona-Patienten zu Hause oder in Heimen. Betreuen sie vor Ort und entlasten so die an den Kapazitätsgrenzen kratzenden Kliniken. 15.000 Visiten wurden seit Pandemiebeginn gefahren, Experten zufolge konnten so 9000 Krankenhausaufenthalte verhindert werden. Der Dienst geht so weit, dass Palliativpatienten in ihren vier Wänden Abschied von den Liebsten nehmen können.