Adriaküste von Slowenien bis nach Montenegro steht in Flammen

Von Slowenien über Kroatien bis Montenegro: Überall kämpfen derzeit Feuerwehren an der Adriaküste gegen die Flammen. An einem der beliebtesten Badestrände Kroatiens, in Zrće auf der Insel Pag, mussten in der Nacht Urlauber evakuiert werden.