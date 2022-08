Ein Klagenfurter (63) wartete heute, Samstag, um 10 Uhr in seinem Pkw vor einer Tankstelle in der Feldkirchnerstraße in Klagenfurt auf seine Frau, die im Tankstellenshop war. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug plötzlich mit aufheulendem Motor weg und krachte frontal in die Fassade einer nahegelegenen Waschstraße.

Durch den Aufprall wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Der Pkw sowie die Fassade wurden stark beschädigt. Der Mann wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die ausgetretenen Betriebsmittel hat die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gebunden.