19,6 Millionen Euro für ein Wohnhaus: Im Tiroler Going am Wilden Kaiser wechselte im ersten Quartal 2022 tatsächlich dieser Betrag für ein einzelnes Wohnhaus den Besitzer. Die meisten Immobilientransaktionen von Jänner bis März 2022 fanden übrigens in Graz statt – nämlich 504. Pro 1000 Einwohner wurden die meisten Immobilien in Eisenstadt und Kitzbühel ver- bzw. gekauft. Unter den fünf Bezirken mit den wenigsten Immobilientransaktionen: Weiz und Hartberg-Fürstenfeld.