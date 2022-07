Einem besonderen Spektakel kann beiwohnen, wer Donnerstag in Lignano oder in der Nähe ist. Rund 200.000 Zuseher werden erwartet. Der Eintritt ist frei. Zwei Jahre konnte der Stolz der Italiener, die Flugstaffel der Frecce Tricolori, nicht fliegen, am Donnerstag findet die liebgewonnene, traditionelle Flugshow wieder vor Tausenden Fans statt, die sich auf dem Kilometer langen Sandstrand von Lignano versammeln.