Flughafen-Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch (Lilihill) erzielte im Konflikt mit der landeseigenen Gesellschaft KBV einen Sieg vor Gericht. Im Flughafen-Aufsichtsrat beschloss Lilihill Ende April, 130 Hektar nicht betriebsnotwendige Grundstücke am Flughafen an eigene Gesellschaften zu verpachten. Das sei rechtswidrig, meinten KBV-Vorstand Martin Payer und der zuständige Landesrat Martin Gruber (ÖVP), die KBV – sie hält 20 Prozent am Airport – erwirkte gegen den Pachtvertrag eine einstweilige Verfügung. Gruber sprach von einer "Nacht-und-Nebel-Aktion" Oraschs.