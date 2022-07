Seit zwei Wochen genießen Kärntner Schülerinnen und Schüler ihre Ferien. Mittlerweile sind in der Kärntner Bildungsdirektion die Noten aller Bildungseinrichtungen eingegangen. Auch das abgelaufene Schuljahr 2021/22 war coronabedingt kein normales. Es ließe sich, so Bildungsdirektorin Isabella Penz, schwer mit einem "normalen" Schuljahr vergleichen. Da die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen nicht spurlos an den Kindern und Jugendlichen vorbeigegangen ist, gab es die Empfehlung an die Schulleitungen, bei der Benotung auf die Gesamtsituation der Schüler Rücksicht zu nehmen. "Außergewöhnliche Ausreißer", habe es, so Penz nicht gegeben.