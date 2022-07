Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in ein Lokal in der Gemeinde Eberndorf, Bezirk Völkermarkt, ein. Nachdem sie durch das eingeschlagene Fenster ins Lokal eingestiegen waren, öffneten sie sämtliche Schubladen und Türen. Sie fanden einen Kleintresor, brachen ihn auf und stahlen daraus mehrere Hundert Euro. Ebenso stahlen sie mehrere Schachteln Zigaretten. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt.