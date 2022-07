Die Kärnten Werbung bekommt im Jänner mit Klaus Ehrenbrandtner einen neuen Geschäftsführer. Der Chef der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV), Martin Payer, hat sich in der Generalversammlung gegen die Verlängerung des bisherigen Geschäftsführers Christian Kresse ausgesprochen. Die Anteile in Höhe von 60 Prozent hält die KBV für das Land Kärnten, genauso wie bei den 25-Prozent-Anteilen am Flughafen. Ein Konstrukt, das verhindern soll, dass die Politik sich bei den Landesgesellschaften zu sehr einmischt.