Was so manche Kinder und Jugendlichen seit Wochen oder gar Monaten herbeisehnt haben, beschert nicht wenigen Eltern bereits ebenso lang Kopfzerbrechen: Wie soll der Nachwuchs während der neun Wochen langen Sommerferien betreut werden, wenn den Eltern selbst für das ganze Jahr in der Regel nur fünf Wochen Urlaub zustehen? Wer nicht auf die Hilfe der Großeltern zurückgreifen kann oder das nötige Kleingeld für zusätzliche Betreuung aufbringen kann, steht vor einem Problem, das sich jedes Jahr aufs Neue wiederholt. Der Anbruch der langen schulfreien Zeit ist für viele Familien gleichbedeutend mit dem Beginn eines logistischen Drahtseilakts.