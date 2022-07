Der Flughafen Klagenfurt beschäftigt die Gerichte. In dem Fall die Bezirksgerichte Klagenfurt und Wien. Wie berichtet, hat Flughafen-Mehrheitseigentümerin Lilihill kurzerhand im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft die Verpachtung von 130 Hektar nicht betriebsnotwendiger Grundstücke an ihre eigenen Lilihill-Gesellschaften beschließen lassen. Ein klassisches In-sich-Geschäft. Der Vertrag über die Verpachtung ist so aufgesetzt, dass er 23 Jahre gelten soll und durch den Flughafen nicht gekündigt werden kann.