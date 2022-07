Klade Group in Wolfsberg

"Wir bekommen fünf bis zehn Bewerbungen pro Woche"

Die Klade Group in Wolfsberg mit 560 Mitarbeitern ist auf Dienstleistungen in Forst- und Holzwirtschaft spezialisiert und hat in der Kategorie Großbetriebe den Exportpreis der Wirtschaftskammer Kärnten erhalten.