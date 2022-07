Ein Klagenfurter (47) war am Montag gegen 18.30 Uhr in der Landeshauptstadt mit seinem Pkw auf der Pischeldorfer Straße stadtauswärts unterwegs. Etwa auf Höhe mit der Johann-Burger-Straße kam er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto einer entgegenkommenden 27-jährigen in Klagenfurt lebenden Slowenin. Durch den Aufprall wurde der Pkw des Klagenfurters quer zur Fahrbahn geschleudert und kam zum Stillstand.

Ein weiterer entgegenkommender Bosnier (29) mit Wohnsitz in Klagenfurt konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte ebenfalls noch mit dem verunfallten Fahrzeug. Alle drei Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Pkw der 47-Jährigen und der 27-Jährigen wurden stark beschädigt und abgeschleppt. Das Auto des 29-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Die durchgeführten Alkomattests verliefen negativ.