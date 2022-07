Die Briten Jeremy Clarkson und seine Kollegen Richard Hammond und James May sind bekannt für ihr loses Mundwerk. Kaum ein Land, das sie in ihren Sendungen "Top Gear" (BBC von 2002-2015) oder "The Grand Tour" (Amazon seit 2016) nicht schon vor Millionenpublikum beleidigt oder verhöhnt hätten. 2014 mussten die drei Moderatoren bei Dreharbeiten in Argentinien das Land sogar fluchtartig verlassen, weil sie Veteranen, mit einem Kfz-Kennzeichen, mit einer Anspielung auf den verlorenen Falklandkrieg brüskierten. Das dürfte Ihnen bei den gerade stattfinden Dreharbeiten zur fünften Grand-Tour-Staffel in Slowenien nicht passieren.