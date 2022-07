Die Austrian Anadi Bank, die einstige Hypo Alpe Adria Österreich, mit Sitz in Klagenfurt hat zum Halbjahr 2022 mehr Gewinn geschrieben als prognostiziert. Per 30. Juni lag der Nachsteuergewinn bei sieben Millionen Euro, im Mai hatte die Bank noch mit einem Gewinn von fünf Millionen Euro gerechnet. Unterstützt worden seien die Ergebnisse von höheren Erträgen in allen Geschäftsbereichen, einer höheren Kostendisziplin und einem konsequenten Risikomanagement, teilte das Institut am Freitag mit.