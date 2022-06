Die Unwetter in der Nacht auf Mittwoch haben eine Spur der Verwüstung durch die Ortschaft Einöde in der Gemeinde Treffen gezogen. Massiv ist davon der Firmenstandort Strussnig betroffen, der sogar für Einsatzkräfte von der Außenwelt abgeschnitten war. Am Donnerstag war schließlich nach intensiven Aufräumarbeiten das Unternehmensareal, auf dem im Normalfall rund 200 Mitarbeiter beschäftigt sind, wieder erreichbar.