„Ein frischer Wind würde Kärnten guttun“, sagte zuletzt Martin Payer, Vorstand der KBV (Kärntner Beteiligungsverwaltung). Wie berichtet, hatten er und die von ihm nominierte Tourismus-Chefin von Kitzbühel, Viktoria Veider-Walser, im Hearing für den Chefposten der Kärnten Werbung am Mittwoch nicht für den langjährigen Chef Christian Kresse, sondern für einen anderen Kandidaten gestimmt. Damit kam es zu einer Pattsituation. Denn die Jurymitglieder der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer haben für Kresse gestimmt. Allerdings hat die KBV in der Generalversammlung, die am 8. Juli stattfindet, das letzte Wort. Mit ihrer 60-Prozent-Beteiligung könnte sie die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer, die 30 bzw. zehn Prozent an der Kärnten Werbung halten, einfach mehrheitlich überstimmen.